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Гомоляко о том, как ему удалось сохранить Набокова в «Металлурге»: «Спасибо агенту Бабаеву. Договорись об адекватном повышении контракта и прописали бонусы»

– Долго договаривались о повышении контракта Илье Набокову после фееричного плей-офф? – Спасибо агенту Шуми Бабаеву, все прошло без каких-то жестких переговоров и выкручивания рук с его стороны.

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