Европарламентарии призывают предоставить Молдове статус кандидата в члены ЕС

Парламентская комиссия по ассоциации Европейский союз – Республика Молдова требует для Молдовы статуса кандидата в члены ЕС, заявил в среду (6 апреля) глава делегации Европарламента по связям с Молдовой, депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.