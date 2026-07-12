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«Платила алименты за супруга и работала с ним в такси»: как живет звезда «Ворониных» Юлия Куварзина после личных драм и потери близкого человека

«Платила алименты за супруга и работала с ним в такси»: как живет звезда «Ворониных» Юлия Куварзина после личных драм и потери близкого человека

Звезда сериалов «Воронины» и «Не родись красивой» Юлия Куварзина запомнилась миллионам зрителей как уютная, мягкая и добродушная героиня.

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