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Воинские контингенты из 6 стран прибыли в Казань на учение ОДКБ «Нерушимое братство-2021»

Воинские контингенты из 6 стран прибыли в Казань на учение ОДКБ «Нерушимое братство-2021»

Совместное учение «Нерушимое братство-2021» пройдет с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища под общим руководством командующего Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

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