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Регионы России

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На космодроме Восточный доставлены блоки ракеты-носителя «Союз-2» для подготовки к запуску

На космодроме Восточный доставлены блоки ракеты-носителя «Союз-2» для подготовки к запуску

На космодром Восточный доставлены блоки ракеты-носителя «Союз-2» и головной обтекатель. После прибытия железнодорожного состава специалисты Космического центра «Восточный» незамедлительно приступили к разгрузке оборудования и подготовке носителя к очередному запуску.

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