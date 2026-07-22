На космодроме Восточный доставлены блоки ракеты-носителя «Союз-2» для подготовки к запуску

На космодром Восточный доставлены блоки ракеты-носителя «Союз-2» и головной обтекатель. После прибытия железнодорожного состава специалисты Космического центра «Восточный» незамедлительно приступили к разгрузке оборудования и подготовке носителя к очередному запуску.
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