СК: три мирных жителя ранены при обстреле ВСУ поселка в Курской области

РИА Новости/Константин Михальчевский Три мирных жителя получили ранения при обстреле боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта в Курской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
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