Тарханова заявила, что скучает по классическому репертуару в театре

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Актриса Глафира Тарханова призналась, что скучает по классическому театральному репертуару и произведениям серьезных авторов, которые, по ее мнению, сегодня редко встречаются в коммерческих постановках.
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