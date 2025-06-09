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Трамп поручил американским ведомствам пресечь беспорядки в Лос-Анджелесе

Трамп поручил американским ведомствам пресечь беспорядки в Лос-Анджелесе

Американский лидер Дональд Трамп 8 июня поручил Пентагону, минюсту и министерству внутренней безопасности США пресечь беспорядки в Лос-Анджелесе, которые вспыхнули на фоне протестов против миграционных рейдов.

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