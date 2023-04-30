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Глава Литвы исключил присоединение Украины к НАТО во время конфликта

Глава Литвы исключил присоединение Украины к НАТО во время конфликта

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, обсуждение возможного присоединения Украины к НАТО станет одной из наиболее сложных тем саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, об этом 30 апреля пишет итальянская газете La Repubblica.

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