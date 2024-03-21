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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Россиянам назвали идеальный овощ для получения пользы от тренировок

Россиянам назвали идеальный овощ для получения пользы от тренировок

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Для получения максимальной пользы от тренировок и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина советует добавить в рацион свеклу.

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