Россиянам назвали идеальный овощ для получения пользы от тренировок

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Для получения максимальной пользы от тренировок и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина советует добавить в рацион свеклу.
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