Фетисов выразил гордость за повторившего рекорд Гретцки Овечкина

Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с «Известиями» 5 апреля выразил гордость за российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который сравнял число успешных ударов с четырехкратным обладателем Кубка Стэнли Уэйном Гретцки в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).