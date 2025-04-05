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Фетисов выразил гордость за повторившего рекорд Гретцки Овечкина

Фетисов выразил гордость за повторившего рекорд Гретцки Овечкина

Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с «Известиями» 5 апреля выразил гордость за российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который сравнял число успешных ударов с четырехкратным обладателем Кубка Стэнли Уэйном Гретцки в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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