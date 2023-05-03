Аргументы недели

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Глава МИД Турции Чавушоглу: гарантий продления сделки по вывозу зерна с Украины пока нет, но ведется активная работа

Глава МИД Турции Чавушоглу: гарантий продления сделки по вывозу зерна с Украины пока нет, но ведется активная работа

Гарантий продления соглашения по вывозу зерна с украинской территории пока нет, но ведется активная работа.

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