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Царьград

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Угроза атаки БПЛА объявлена в 10 муниципалитетах Кубани

Угроза атаки БПЛА объявлена в 10 муниципалитетах Кубани

Утром 13 октября режим беспилотной опасности ввели в Приморско-Ахтарском муниципальном округе и восьми районах края — Абинском, Калининском, Красноармейском, Крымском, Северском, Славянском, Темрюкском и Тимашевском.

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