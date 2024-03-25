Как сильно подорожали новые легковушки в России за последние два года

На этот вопрос ответили аналитики агентства «Автостат». По их данным, по итогам 2023 года средняя цена легкового автомобиля у дилеров составляла 2,96 миллиона рублей, а в 2021-м средневзвешенная цена была равна 1,99 миллиона рублей.