Как сильно подорожали новые легковушки в России за последние два года

На этот вопрос ответили аналитики агентства «Автостат». По их данным, по итогам 2023 года средняя цена легкового автомобиля у дилеров составляла 2,96 миллиона рублей, а в 2021-м средневзвешенная цена была равна 1,99 миллиона рублей.
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