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Журнал «Профиль»

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Офис Зеленского попросил генпрокуратуру возбудить дело против Лукашенко

Офис главы Украины Владимира Зеленского направил в офис генерального прокурора страны обращение с просьбой рассмотреть вопрос об открытии уголовного дела в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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