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Юго-Восточный Курьер

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Собянин: За последние пять лет в Москве обновили и построили 424 соцобъекта

Собянин: За последние пять лет в Москве обновили и построили 424 соцобъекта

Возведенные соцобъекты значительно улучшают жизнь горожан Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о том, что за последние 5 лет в городе было обновлено и построено 424 объекта социальной инфраструктуры.

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