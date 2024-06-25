Техносектор “тянет вниз” фондовые индексы США. Устоял в понедельник только Dow

На фондовом рынке США намечается глобальное перераспределение капитала. Инвесторы распродают акции крупных технологических компаний, покупая на освободившиеся средства бумаги банковского и энергетического сектора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии