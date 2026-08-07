История и археология: Какие темные тайны скрывали за кулисами Большого театра в СССР: Любовницы в пачках и искусство для партийной элиты

Большой театр всегда занимал важное место в истории отечественной культуры, он не только позволял зрителям прикоснуться к прекрасному, но и был своеобразной «витриной» Страны Советов, его слава гремела по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии