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Закон и Порядок

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"Леща получил, лэээ наказан": Затулин защищает мигрантов, а они продолжают террор в России

"Леща получил, лэээ наказан": Затулин защищает мигрантов, а они продолжают террор в России

Фото: коллаж Царьграда Депутат Затулин выступил против законопроекта о запрете приёма в школы России детей иностранцев, не знающих русского языка, пока в стране продолжается "марафон" насилия и террора над русскими школьниками.

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Комментарии
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Владимир Фоминых
а не пора этого Затулина на покой проводить?
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20 час.
ие
ирина ермакова
👍👍👍
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16 час.

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