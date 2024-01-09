Ивановская область презентует свои гастрономические бренды в рамках Дня региона на выставке «Россия» 10 января с 16:00 до 19:00 в Доме русской кухни на ВДНХ в Москве можно попробовать плесский угол, ароматные васильевские пряники, натуральные мармелад и варенье из Шуи, хлеб и другие угощения.
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