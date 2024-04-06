Суд освободил из-под стражи водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП с хоккейной командой под Новоуральском

26 марта 2024 года Невьянский городской суд Свердловской области отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Игоря Миненко, водителя автобуса, попавшего в ДТП с четырьмя погибшими.
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