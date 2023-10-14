Матвиенко: РФ рассмотрит вопрос участия в Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) превратилась в политизированную структуру, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.
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