С начала года в Петрозаводске более 500 раз замерзали сети в домах

Хуже всего ситуация в аварийных домах. Об одной из самых серьезных проблем начала января рассказала на планерке в мэрии 15 января руководитель комитета ЖКХ Петрозаводска Юлия Мизинкова (ранее стало известно об ее увольнении, она работает до 19 января).