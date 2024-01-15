С начала года в Петрозаводске более 500 раз замерзали сети в домах

Хуже всего ситуация в аварийных домах. Об одной из самых серьезных проблем начала января рассказала на планерке в мэрии 15 января руководитель комитета ЖКХ Петрозаводска Юлия Мизинкова (ранее стало известно об ее увольнении, она работает до 19 января).
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