Андрей Мишин: Украинские мужчины прячутся и боятся выйти на улицу

В Минобороны Украины утверждают, что в стране достаточно людей, при этом ужесточают отлов на улицах, отменяют бронь и отсрочки, пересматривают решения медкомиссий, собираются мобилизовать ограниченно годных и студентов, взявших академотпуска, призывают женщин-медиков Теперь в Украине разрешили мобилизацию мужчин с III группой инвалидности.