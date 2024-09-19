Вице-премьер Хуснуллин призвал быстрее согласовывать строительство коммунальных объектов в Сочи

Вице-премьер Хуснуллин призвал быстрее согласовывать строительство коммунальных объектов в СочиВице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин обсудил в Сочи темпы реализации государственной программы Краснодарского края по модернизации очистных сооружений в регионе.
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