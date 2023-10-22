Какие задачи готовится выполнять на новом посту глава Крымской митрополии Тихон Шевкунов

В кафедральном Александро-Невском соборе прошёл благодарственный молебен по случаю торжественной встречи новоназначенного Главы Крымской митрополии Высокопреосвященнейшего митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии