Фаршированные помидоры! Сезонный дежурный ужин!

Приготовим сегодня замечательное сезонное блюдо Берем крепкие помидоры (сорт «сливки»замечательно подходит), срезаем черенок и вынимаем мякоть Ставим помидоры «стаканчиками» в подходящую форму Для начинки нарезаем куриное филе мелким кубиком 300 г .