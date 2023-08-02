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Фаршированные помидоры! Сезонный дежурный ужин!

Приготовим сегодня замечательное сезонное блюдо Берем крепкие помидоры (сорт «сливки»замечательно подходит), срезаем черенок и вынимаем мякоть Ставим помидоры «стаканчиками» в подходящую форму Для начинки нарезаем куриное филе мелким кубиком 300 г .

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