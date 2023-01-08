Движение автомашин по Крымскому мосту будет остановлено 10 января для проведения ремонтно-восстановительных работ

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет снова остановлено на полдня во вторник, 10 января. Министерство транспорта РФ в своем ТК-канале сообщило, что во вторник в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с четырех до 16 часов мск для проведения ремонтно-восстановительных работ.