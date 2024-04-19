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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко о показателях Кучерова и Панарина: «Радостно за русских ребят, что у них так хорошо идет»

– Сразу двое россиян в этом сезоне показали фантастические результаты по очкам. Что вам видится главным в феномене Никиты Кучерова? И могли ли представить, играя вместе в молодежке, что Артемий Панарин сможет показывать в НХЛ такие результаты? – Ты никогда не знаешь, у кого как получится.

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