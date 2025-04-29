МС-21 с новыми российскими системами совершил свой первый полет

Отечественный передовой гражданский самолет МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами совершил свой первый полет с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев», сообщили в пресс-службе Ростеха.
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