Электромобили разорившихся китайских автопроизводителей стали терять в фу...

Электромобили разорившихся китайских автопроизводителей стали терять в функциональностиБурное развитие китайского рынка электромобилей имеет неприятный побочный эффект — нежизнеспособные компании с него уходят, нередко оставляя клиентов наедине с проблемами.
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