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Царьград

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People: в Великобритании фермеры погибли после падения в резервуар

People: в Великобритании фермеры погибли после падения в резервуар

В Великобритании двое фермеров, 72-летний Алан Форд и его 42-летний сын Рик, погибли, упав в резервуар с навозом на ферме в деревне Астон-бай-Будворт.

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