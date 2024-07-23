Снова «ваш ребенок попал в ДТП» – предупредите родителей!

В Астрахани задержали двух мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Полиция отрабатывала сообщение от местной жительницы 1941 года рождения, которой, как она рассказала, позвонил мужчина, преставившийся сотрудником правоохранительных органов.
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