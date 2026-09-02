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Мировое обозрение

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Трамп пообещал тиражировать видео о силовой мобилизации на Украине

Трамп пообещал тиражировать видео о силовой мобилизации на Украине

Президент США Дональд Трамп публично признал, что осведомлен о фактах принудительной мобилизации на Украине.

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