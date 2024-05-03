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Почему соединение Венеры и Урана 18-19 мая может полностью поменять личную жизнь каждого

Почему соединение Венеры и Урана 18-19 мая может полностью поменять личную жизнь каждого

Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает, как повлияет соединение планеты любви с планетой шока — готовьтесь, этот май вы запомните надолго! Помимо волшебного Новолуния 8 мая в Тельце нас ждет действительно серьезное событие, связанное с любовной магией — 18-19 мая Венера соединяется с планетой-шоком Ураном, что может создать настоящую революцию в отношениях.

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