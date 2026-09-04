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Общественный штаб по наблюдению за выборами в Рязанской области подписал соглашения с ведущими партиями

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Рязанской области подписал соглашения с ведущими партиями

РЯЗАНЬ, 4 сентября, ФедералПресс. Губернатор Павел Малков провел заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, отметив его ключевую роль в обеспечении прозрачности и легитимности избирательного процесса.

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