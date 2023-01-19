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Игорь Маковский: мы ведем последовательную работу по развитию системы управления качеством 

Игорь Маковский: мы ведем последовательную работу по развитию системы управления качеством 

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где обсуждались задачи на 2023 год в части развития Системы менеджмента качества, внедренной в Обществе.

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