Игорь Маковский: мы ведем последовательную работу по развитию системы управления качеством 

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где обсуждались задачи на 2023 год в части развития Системы менеджмента качества, внедренной в Обществе.