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ИА Регнум

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Военные ВСУ устроили перестрелку с новобранцами под Сумами

Военные 21-й отдельной механизированной бригады украинской армии устроили перестрелку с прибывшими для ротации сослуживцами под Сумами.

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