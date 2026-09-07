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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд привез 10 футболок с ЧМ-2026 – среди них майки Неймара, Кейна и Беллингема. В комнате Эрлинга висит его портрет: «Он больше на Трампа похож»

Эрлинг Холанд показал коллекцию футболок, которые привез с ЧМ-2026. Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии продемонстрировал майки Неймара, Килиана Мбаппе, Люки Эрнандеса, Маркуса Тюрама и Райана Шерки (все – сборная Франции), Ашрафа Хакими (Марокко), а также Риса Джеймса, Харри Кейна, Джуда Беллингема, Нико О’Райли и Джеймса Траффорда (Англия).

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