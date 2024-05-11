Иран – Пакистан: активизация взаимодействия – веление времени

В укреплении сотрудничества между соседями заинтересован Китай, в росте региональной напряжённости – США и их сателлита 22-24 апреля, через неделю после операции «Правдивое обещание», с трёхдневным официальным визитом в Пакистане во главе представительной делегации в составе министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана, других членов правительства и бизнесменов, побывал президент Ирана Эбрахим Раиси.