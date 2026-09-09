В Казанском Кремле пройдут лекции об инклюзии и доступности музеев

Открытые вечерние лекции об инклюзии, доступности музейных программ для незрячих и слабовидящих людей, собаках-проводниках и мультисенсорности пройдут в Казанском Кремле.
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