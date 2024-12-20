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На Украине призвали к эвакуации жителей подконтрольного ВСУ Херсона

На Украине призвали к эвакуации жителей подконтрольного ВСУ Херсона

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин призвал местное население подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона и пригорода эвакуироваться из-за напряженной ситуации в регионе.

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