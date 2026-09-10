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Орловские новости

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Совкомбанк оштрафован на 400 тысяч за недостоверную рекламу в Орле

Совкомбанк оштрафован на 400 тысяч за недостоверную рекламу в Орле

Совкомбанк оштрафован на 400 тысяч рублей за рекламу, которая не раскрывала важные условия бесплатного обслуживания бизнеса.

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