Путин провёл переговоры с ас-Сиси на саммите БРИКС в Нью-Дели

Президент Путин и египетский лидер ас-Сиси провели переговоры на саммите БРИКС в Нью-Дели. Встреча стала продолжением их тесного сотрудничества и подготовкой к участию ас-Сиси в саммите Россия-Африка в конце октября в Москве.