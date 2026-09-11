Путин провёл переговоры с ас-Сиси на саммите БРИКС в Нью-Дели

Президент Путин и египетский лидер ас-Сиси провели переговоры на саммите БРИКС в Нью-Дели. Встреча стала продолжением их тесного сотрудничества и подготовкой к участию ас-Сиси в саммите Россия-Африка в конце октября в Москве.
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