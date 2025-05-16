В народном календаре 16 мая день Мавры Рассадницы. Принято высаживать капусту (и хорошо, что Мавра выпала не на четверг — тогда даже приметы не помогли бы.
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В народном календаре 16 мая день Мавры Рассадницы. Принято высаживать капусту (и хорошо, что Мавра выпала не на четверг — тогда даже приметы не помогли бы.