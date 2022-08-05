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В русскоязычной «Википедии» поиздевались над именами лидеров «Большой семерки»

В русскоязычной «Википедии» поиздевались над именами лидеров «Большой семерки»

Неизвестный пользователь поиздевался над именами лидеров G7 в русскоязычном разделе «Википедии». Он изменил имена глав государств международного клуба на издевательские — «Борис Джинсы», «Снеговик Олаф», «Джогернаут Байден», «Эмманюэль Макарон».

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