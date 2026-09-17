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ВЕСТИ КРЫМ

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Около 2,5 миллионов рублей выделили на проверку многоэтажек в Крыму на сейсмоустойчивость

Около 2,5 миллионов рублей выделили на проверку многоэтажек в Крыму на сейсмоустойчивость

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства региона. Средства выделили резервного фонда Совета министров РК на техническое обследование многоквартирных домов.

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