Эксперт предупредила о лжеволонтёрах из ВСУ: "Обещают одно, а потом бьют в самое сердце"

Волонтёр Петрусевич рассказала о новом обмане ВСУ, нацеленном на убийство русскихГлава фонда "Добро Мира - Волонтёры Крыма" Валерия Петрусевич рассказала ТАСС, что в преддверии Нового года вооружённые силы Украины решили поменять свою тактику нанесения ударов по русским позициям.