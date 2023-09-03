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Кому нельзя есть орехи?

Кому нельзя есть орехи?

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать орехи и кому не стоит ими злоупотреблять. Польза орехов подтверждена многочисленными исследованиями: они богаты витаминами группы В, фолиевой кислотой, витамином Е, жирными кислотами, макро- и микроэлементами.

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