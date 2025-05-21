Переговоры украинской делегации с российской стороной в Стамбуле показали колоссальное унижение военного блока НАТО, такое мнение высказал бразильский аналитик Пепе Эскобар в статье для независимой онлайн-платформы .
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